Стефанос Циципас: «Никто не учит тому, как дышать под давлением трибун и как подавать, когда руки больше не кажутся твоими»

Циципас: никто не учит тому, как подавать, когда руки больше не кажутся твоими.

Стефанос Циципас рассказал, с какими трудностями во время матча не учат справляться, по его мнению.

«Все говорят о навыках, тактике и физической подготовке. Но никто не учит тому, как выдержать ускорение игры, как дышать под давлением трибун, как подавать, когда руки больше не кажутся твоими», – написал грек.