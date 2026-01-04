Стефанос Циципас: «Никто не учит тому, как дышать под давлением трибун и как подавать, когда руки больше не кажутся твоими»
Циципас: никто не учит тому, как подавать, когда руки больше не кажутся твоими.
Стефанос Циципас рассказал, с какими трудностями во время матча не учат справляться, по его мнению.
«Все говорят о навыках, тактике и физической подготовке. Но никто не учит тому, как выдержать ускорение игры, как дышать под давлением трибун, как подавать, когда руки больше не кажутся твоими», – написал грек.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
