4

Кириос провел первый официальный матч с июля 2025-го – он выиграл пару вместе с Коккинакисом

Кириос провел первый официальный матч с июля 2025-го.

Ник Кириос в паре с Танаси Коккинакисом выиграл стартовый матч в Брисбене. Они победили Мэтью Эбдена и Раджива Рама со счетом 5:7, 6:4, 10:8.

Кириос сыграл на уровне тура впервые с июля 2025-го. Тогда  в Вашингтоне вместе с Гаэлем Монфисом он не смог пройти дальше первого круга. Кириос не выигрывал матчей в паре после турнира в Брисбене в 2024-м.

Дальше Кириос и Коккинакис сыграют с Садио Думбией и Фабьеном Ребулем.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
