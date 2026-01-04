Сегодня день рождения Жасмин Паолини

Сегодня, 4 января, исполняется 30 лет Жасмин Паолини.

Итальянка – чемпионка трех одиночных турниров WTA и финалистка «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» (2024). Также Паолини – двукратная обладательница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной (2024, 2025). Сейчас она восьмая ракетка мира, ее наивысшая позиция в рейтинге – четвертая строчка.

Паолини также выиграла десять парных титулов. Девять из них, включая «Ролан Гаррос»-2025 и Олимпиаду в Париже, она взяла вместе с Сарой Эррани. В парном рейтинге итальянка занимает третью позицию, это ее лучший рейтинг в карьере.