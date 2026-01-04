Капитан команды Великобритании о том, что Радукану снялась с матча с Осакой из-за травмы: «Я не считаю, что она уже точно выбыла из United Cup»
Капитан команды Великобритании считает, что Радукану может сыграть на United Cup.
Капитан команды Великобритании Тим Хенмэн высказался о том, что Эмма Радукану не смогла сыграть с Наоми Осакой на United Cup из-за травмы.
«Честно говоря, она была очень, очень близка. Решение было нелегким. Она очень хорошо готовилась и тренировалась. Я не считаю, что она уже точно выбыла из этого турнира».
В следующем туре Радукану заявлена на матч против Марии Саккари.
