Касаткина о первом матче в Австралии под австралийским флагом: «Я почти заплакала, когда во время выхода на корт болельщики начали меня поддерживать»

Касаткина поделилась эмоциями от игры в Австралии после смены гражданства.

Дарья Касаткина, весной прошлого года перешедшая под австралийский флаг, поделилась ощущениями от первого матча в Австралии. Она уступила на старте турнира в Брисбене Анастасии Потаповой – 5:7, 6:4, 4:6.

– Нервничали ли вы сегодня? Как вы себя ощущали, впервые играя за Австралию в самой Австралии?

– Было очень эмоционально. Я очень нервничала, было сложно, но при этом я чувствовала радость. Все смешалось. Я ощущала сильную поддержку зрителей.

Я почти заплакала, когда во время выхода на корт болельщики начали меня поддерживать, но я смогла сдержаться (улыбается). Я очень хотела выиграть. В конце матча я почувствовала прилив энергии, но, к сожалению, победить не получилось.

Сейчас я в порядке, но год был сложным, и мне надо выбраться из глубокой ямы. Это всегда трудно.

Я и раньше пару раз сталкивалась с разными сложностями в карьере. Задача сложная, но ее надо выполнить.

– На «Уимблдоне» вы говорили, что все еще привыкаете к тому, насколько вы стали популярны после смены спортивного гражданства. Было ли это частью тех сложностей в конце года?

– Прошлый год был для меня слишком тяжелым во многих аспектах жизни, в том числе и на корте. Я знаю, что никто не оказывает на меня сильного давления. Это делаю только я сама, потому что я хочу представлять Австралию и показывать результаты. И когда этого не случается, то я, конечно, расстраиваюсь. Даже если никто от меня ничего не ждет, то я жду этого сама. Я хочу как-то отплатить стране.

Это сложно, но все, что я могу делать – это упорно работать, стараться изо всех сил, выходить на корт и оставлять там всю себя. Это спорт, тут всегда есть победитель и проигравший, и каждую неделю все повторяется. Но, очевидно, я хочу сделать для страны все возможное.

– Когда вы говорите о том, что хотите отплатить стране, вы чувствуете, что должны завоевать симпатию болельщиков, выигрывая матчи? Влияет ли это на вашу игру?

– Я бы соврала, если бы сказала, что это не так, потому что это так. Но я сама беру на себя эту ношу. Я только погружаюсь в австралийский менталитет, но я знаю, что люди здесь поддерживают тебя просто потому, что хотят это сделать. Они не ждут, что завтра ты возьмешь титул «Большого шлема».

Но я просто сама по себе такая. Я сильно на себя давлю, но меня так вырастили и я привыкла играть так на протяжении всей карьеры (улыбается). Так что мне просто нужно нести этот груз и стараться показывать максимум. Вот и все, – сказала Касаткина на пресс-конференции.