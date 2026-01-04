Бадоса о том, что сыграла пару с Соболенко впервые с 2022-го: «Сабадоса вернулась»
Бадоса: Сабадоса вернулась.
Арина Соболенко и Паудла Бадоса дали интервью на корте после победы в первом круге парного турнира в Брисбене. Они обыграли Людмилу Самоснову и Чжан Шуай со счетом 7:6(2), 7:6(3).
Соболенко и Бадоса играли в паре в 2022-м и провели пять матчей.
Бадоса: Я предложила сыграть здесь вместе, потому что для меня это было замечательной возможностью разделить с ней моменты на корте и вне его. Это отлично. Мы любим играть перед вами. Как всегда говорит Арина, ей нравится атмосфера (Соболенко танцует).
Соболенко: Атмосфера была удивительной, спасибо (смеется).
Бадоса: Последний момент: Сабадоса вернулась (смеются и обнимаются).
