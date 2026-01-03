  • Спортс
  • Брисбен (WTA). 1-й круг. Павлюченкова сыграет с Кырстей, Потапова – с Касаткиной, Кенин – с Рузе
3

Брисбен (WTA). 1-й круг. Павлюченкова сыграет с Кырстей, Потапова – с Касаткиной, Кенин – с Рузе

В Брисбене пройдут стартовые матчи турнира WTA 500.

Анастасия Павлюченкова сыграет с Сораной Кырстей в первом круге в Брисбене.

Анастасия Потапова встретится с Дарьей Касаткиной.

Сетка турнира здесь.

Brisbane International

Брисбен, Австралия

4 – 11 января 2026

WTA 500

Призовой фонд – $1 206 446

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
