Брисбен (WTA). 1-й круг. Павлюченкова сыграет с Кырстей, Потапова – с Касаткиной, Кенин – с Рузе
В Брисбене пройдут стартовые матчи турнира WTA 500.
Анастасия Павлюченкова сыграет с Сораной Кырстей в первом круге в Брисбене.
Анастасия Потапова встретится с Дарьей Касаткиной.
Brisbane International
Брисбен, Австралия
4 – 11 января 2026
WTA 500
Призовой фонд – $1 206 446
Открытые корты, хард
Первый круг
