  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о Синнере и Алькарасе: «На дистанции сезона к ним почти невозможно подобраться, но в одном конкретном матче их можно обыграть»
1

Медведев о Синнере и Алькарасе: «На дистанции сезона к ним почти невозможно подобраться, но в одном конкретном матче их можно обыграть»

Медведев Синнера и Алькараса можно обыграть в одном конкретном матче.

13-я ракетка мира Даниил Медведев поделился настроем перед стартом нового сезона. В Брисбене он как первый сеяный начнет со второго круга.

– Прошлый сезон получился неровным, но вы завершили его на высокой ноте, выиграв титул в Алматы. Насколько важной была эта победа?

– Ближе к концу года я начал показывать более качественный теннис и стабильно выходить на хорошие результаты. Да, в отдельных матчах можно было сыграть лучше, но в целом уровень постепенно рос. Эта победа была важна и с точки зрения предсезонной подготовки: мы сохранили тот же тренерский штаб и продолжили работу в том же ключе, в каком закончили сезон. Поэтому с интересом смотрю на начало нового года.

Старт сезона в принципе редко бывает простым: у тебя один турнир – и сразу «Большой шлем». Это всегда непросто для всех, так что будет интересно.

– У вас обновленная тренерская команда. Что Томас [Юханссон] и Рохан [Гетцке] привнесли в вашу игру?

– Сложно выделить что-то одно. Когда я искал новую команду, мне было важно, чтобы тренеры принимали мой стиль игры и работали с ним, внося точечные корректировки. Если говорить конкретно, заметно прибавил выход к сетке. Также мы много работаем над подачей: в прошлом сезоне она была слишком нестабильной – в одних матчах все получалось отлично, в других хотелось большего.

Конечно, мы продолжаем шлифовать и удары с задней линии, но если называть приоритеты, то это, прежде всего, подача и игра у сетки.

Синнер и Алькарас сейчас заметно оторвались от остальных. Насколько реально их догнать и как вы оцениваете их доминирование?

– Сейчас они действительно сильнее всех. Я видел статистику: еще когда Синнер совсем молодым выходил в четвертьфинал «Ролан Гаррос», по мощности ударов с задней линии он уже тогда превосходил всех, включая Надаля. Когда соперник бьет сильнее, попадает в корт, не уступает в скорости и подаче, обыграть его крайне сложно.

Однако пытаться всегда стоит. По стабильности, которую оба показали в прошлом году, почти невозможно приблизиться к ним на дистанции сезона. Но «Большие шлемы» – это отдельная история. В прошлом году они сыграли в трех из четырех финалов, но в одном конкретном матче их можно обыграть. Возможно, из десяти встреч побед будет немного, но цель всегда одна – найти этот шанс и реализовать его, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Медведев
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoBrisbane International
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев на вопрос, сможет ли он снова стать №1 рейтинга: «Если буду продолжать играть круто, то шансы вернуться куда-то есть»
18 октября 2025, 19:34
Медведев о Тьене: «После Синнера, Алькараса и Большой тройки он самый сложный соперник, с которым я сталкивался»
8 октября 2025, 16:37
Медведев о доминировании Синнера и Алькараса: «Когда у них идет игра – у нас нет шансов»
9 августа 2025, 14:17
Главные новости
Брисбен (ATP). Тиафу поборется с Вукичем, Тьен – с Уго Карабелли
вчера, 21:18
Брисбен (WTA). 1-й круг. Павлюченкова сыграет с Кырстей, Потапова – с Касаткиной, Кенин – с Рузе
вчера, 20:58
United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Италия сыграет со Швейцарией, Канада – с Китаем, Великобритания – с Японией, США победили Аргентину
вчера, 20:45
United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Германия – Нидерланды: Зверев сыграет с Грикспором, Лис – с Ламенс
вчера, 20:35
Рыбакина о борьбе за титул «Большого шлема»: «Знаю, что способна проводить хорошие матчи, но все упирается в стабильность»
вчера, 19:35
Фриц о травме колена: «Почти все межсезонье посвятил реабилитации тендинита, но такие проблемы решаются не за недели, а за месяцы»
вчера, 18:34
Вероника Кудерметова: «Полина ни с кем не советовалась по поводу смены спортивного гражданства. Не одобряю ее выбор»
вчера, 17:47
Кудерметова о разговоре с Весниной про внимание со стороны Руне: «Было так стыдно перед Хольгером. Хотелось подойти и извиниться»
вчера, 17:36
Музетти о расставании Алькараса и Ферреро: «Не знаю, навредит ли это Карлосу. Синнеру было нелегко после ухода от Пьятти, но потом его карьера пошла в гору»
вчера, 16:54
Соболенко снялась в фотосессии для Tatler Asia
вчера, 16:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото