Медведев о Синнере и Алькарасе: «На дистанции сезона к ним почти невозможно подобраться, но в одном конкретном матче их можно обыграть»

Медведев Синнера и Алькараса можно обыграть в одном конкретном матче.

13-я ракетка мира Даниил Медведев поделился настроем перед стартом нового сезона. В Брисбене он как первый сеяный начнет со второго круга.

– Прошлый сезон получился неровным, но вы завершили его на высокой ноте, выиграв титул в Алматы. Насколько важной была эта победа?

– Ближе к концу года я начал показывать более качественный теннис и стабильно выходить на хорошие результаты. Да, в отдельных матчах можно было сыграть лучше, но в целом уровень постепенно рос. Эта победа была важна и с точки зрения предсезонной подготовки: мы сохранили тот же тренерский штаб и продолжили работу в том же ключе, в каком закончили сезон. Поэтому с интересом смотрю на начало нового года.

Старт сезона в принципе редко бывает простым: у тебя один турнир – и сразу «Большой шлем». Это всегда непросто для всех, так что будет интересно.

– У вас обновленная тренерская команда. Что Томас [Юханссон] и Рохан [Гетцке] привнесли в вашу игру?

– Сложно выделить что-то одно. Когда я искал новую команду, мне было важно, чтобы тренеры принимали мой стиль игры и работали с ним, внося точечные корректировки. Если говорить конкретно, заметно прибавил выход к сетке. Также мы много работаем над подачей: в прошлом сезоне она была слишком нестабильной – в одних матчах все получалось отлично, в других хотелось большего.

Конечно, мы продолжаем шлифовать и удары с задней линии, но если называть приоритеты, то это, прежде всего, подача и игра у сетки.

– Синнер и Алькарас сейчас заметно оторвались от остальных. Насколько реально их догнать и как вы оцениваете их доминирование?

– Сейчас они действительно сильнее всех. Я видел статистику: еще когда Синнер совсем молодым выходил в четвертьфинал «Ролан Гаррос », по мощности ударов с задней линии он уже тогда превосходил всех, включая Надаля . Когда соперник бьет сильнее, попадает в корт, не уступает в скорости и подаче, обыграть его крайне сложно.

Однако пытаться всегда стоит. По стабильности, которую оба показали в прошлом году, почти невозможно приблизиться к ним на дистанции сезона. Но «Большие шлемы» – это отдельная история. В прошлом году они сыграли в трех из четырех финалов, но в одном конкретном матче их можно обыграть. Возможно, из десяти встреч побед будет немного, но цель всегда одна – найти этот шанс и реализовать его, – сказал Медведев на пресс-конференции.

