  Рыбакина о борьбе за титул «Большого шлема»: «Знаю, что способна проводить хорошие матчи, но все упирается в стабильность»
Рыбакина о борьбе за титул «Большого шлема»: «Знаю, что способна проводить хорошие матчи, но все упирается в стабильность»

Рыбакина: чувствую себя готовой к новому сезону.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась настроем перед стартом турнира в Брисбене.

– В Брисбене собрались семь теннисисток из топ-10 – для турнира, который не является «Большим шлемом», это редкость. Как вы готовились к старту и что для вас значит участие в таком турнире перед «Шлемом?

– Турнир действительно очень сильный. За сезон, пожалуй, всего два пятисотника собирают настолько плотный состав. Начало года всегда непростое: ты только выходишь из предсезонной подготовки, проделал большой объем работы. Не так важно, как именно здесь стартуешь. Конечно, хочется сыграть успешно, но главное – показать качественный теннис после этого, ведь впереди всегда «Большой шлем».

Последние недели мы хорошо поработали, хотя идеальной подготовка не была – всегда есть что улучшать. Были и определенные сложности, из-за которых пришлось взять паузу и уделить больше внимания восстановлению. В целом я довольна текущим состоянием и тем, как мы подошли к этому турниру. Чувствую себя готовой, а дальше посмотрим, как все сложится.

– У вас отличная статистика выступлений в Австралии, и условия вам явно подходят. В Брисбене вы уже брали титул, в том числе обыграв Соболенко два года назад. Добавляет ли это уверенности при возвращении сюда?

– Безусловно. Я хорошо знаю корты и условия – здесь достаточно быстрое покрытие, что мне подходит. Плюс наличие крыши на нескольких кортах тоже помогает. Мне всегда приятно играть в Брисбене, я получаю удовольствие от времени, проведенного здесь. Быстрые корты хорошо подходят моему стилю, поэтому с нетерпением жду начала турнира.

– Как такие победы, как на итоговом, влияют на вашу уверенность на «Шлемах»? Вы уже выигрывали «Шлем», но с тех пор прошло некоторое время. Что для вас значит снова побеждать в больших матчах, в том числе таких соперниц, как Арина?

– Для меня все упирается в стабильность. Я знаю, что способна проводить хорошие матчи, но пока не всегда удается делать это на постоянной основе. В прошлом сезоне были определенные трудности, поэтому сейчас я рада, что здорова. Дальше – вопрос времени и продолжения работы в том же ключе.

Мои цели остаются прежними. Неважно, произойдет это раньше или чуть позже – я продолжаю работать над этим и надеюсь, что в итоге смогу их реализовать, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Елена Рыбакина вернулась в элиту. Официально

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
