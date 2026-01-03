Фриц о травме колена: «Почти все межсезонье посвятил реабилитации тендинита, но такие проблемы решаются не за недели, а за месяцы»

Фриц рассказал о травме колена.

Шестая ракетка мира Тэйлор Фриц рассказал о проблемах с коленом после поражения от Себастьяна Баеса на United Cup (6:4, 5:7, 4:6).

– Тэйлор, позади межсезонье и первый матч года. Есть ли конкретные аспекты, над которыми вы хотите поработать перед Australian Open и по ходу сезона?

– В первую очередь мне нужно просто играть розыгрыши и быть здоровым – это сейчас главное. Почти все межсезонье посвятил реабилитации тендинита, но такие проблемы решаются не за недели, а за месяцы.

Из-за этого я мало играл на счет, стараясь не перегружать колено. Теперь задача – постепенно набирать игровую практику, входить в ритм, чувствовать уверенность в матчах и при этом грамотно управлять болевыми ощущениями. Я намерен продолжать выступать, совмещая турниры с реабилитацией по ходу сезона.

Если же через пару месяцев станет ясно, что этот подход не работает, придется остановиться и целиком и полностью заняться восстановлением, – сказал Фриц после матча.