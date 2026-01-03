  • Спортс
  • Вероника Кудерметова: «Полина ни с кем не советовалась по поводу смены спортивного гражданства. Не одобряю ее выбор»
6

Вероника Кудерметова: «Полина ни с кем не советовалась по поводу смены спортивного гражданства. Не одобряю ее выбор»

Вероника Кудерметова не одобряет смену гражданства своей сестры Полины.

30-я ракетка мира Вероника Кудерметова высказалась о том, что ее сестра Полина теперь выступает за Узбекистан.

– Не так давно стало известно, что ваша сестра, Полина Кудерметова, теперь будет выступать за сборную Узбекистана. С чем связано ее решение?

– Если откровенно, немного больная тема для меня. Я не одобряю ее выбор, она ни с кем не советовалась, это ее личный выбор. Я полагаю, что ее мотивация в смене спортивного гражданства имеет и финансовый подтекст, и желание попасть на Олимпиаду. Все-таки в статусе российской спортсменки ей было сложновато претендовать на высокие строчки в рейтинге. А в составе Узбекистана она будет уже третьей или даже второй спортсменкой в рейтинге.

– В последний год мы видим, что спортсменов из России потихоньку допускают до Олимпийских игр, пусть и в нейтральном статусе. Наверняка с оптимизмом смотрите в сторону соревнований в Лос-Анджелесе?

– Я почему-то уверена, что все будет нормально и нас допустят до Олимпиады в 2028 году. Уже ведь в 2024-м несколько наших теннисистов участвовали в Играх в Париже. Одна из моих главных целей – как раз взять медаль Олимпиады. Обычно у теннисистов принято говорить, что турниры «Большого шлема» гораздо важнее олимпийской медали. Но когда ты приезжаешь на Игры и окунаешься в эту атмосферу, ты ощущаешь невероятные эмоции, – сказала Кудерметова в интервью «Татар-информ».

Массовый отъезд теннисисток из России – о чем это говорит?

Узбекистан заманил 3 теннисисток из России. Откуда ресурсы и какие цели?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Татар-информ»
