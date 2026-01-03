  • Спортс
  • Кудерметова о разговоре с Весниной про внимание со стороны Руне: «Было так стыдно перед Хольгером. Хотелось подойти и извиниться»
12

Кудерметова: было так стыдно перед Руне.

30-я ракетка мира Вероника Кудерметова призналась, что ей было неудобно перед Хольгером Руне после выхода ее интервью с Еленой Весниной.

В подкасте «Весна зовет» Кудерметова рассказала, что Руне предлагал ей сходить на свидание.

– Летом прошлого года на подкасте у Елены Весниной вы рассказывали, что в одной из социальных сетей вам писал датский теннисист Хольгер Руне с целью познакомиться. И эта история очень сильно разлетелась по СМИ, стала обсуждаться. Как вы чувствовали себя после выхода интервью и такой огласки?

– На самом деле, после того интервью я очень сильно и долго переживала, потому что получилось некрасиво и неправильно. Это был просто наш личный разговор с Леной Весниной во время настройки камер перед интервью, я не думала, что это вставят в итоговый выпуск. То есть история про Руне была за кадром. Я еще попросила не вставлять этот фрагмент. Но по итогу подкаст вышел, и получилось достаточно провокационно. С другой стороны, я понимала, что ничего такого не сказала. Ну, написал мне Руне, я ответила, что у меня есть муж. Мы оба посмеялись, и на этом все. Проблема оказалась в том, что это вылилось в общественность, все СМИ об этом написали, и получилась некрасивая ситуация. Мне потом, когда я видела Руне на турнирах, было так стыдно перед ним. Хотелось подойти и извиниться.

– Значит, до Руне эта история дошла?

– Конечно, дошла! К нему подошли мальчики – Саша Зверев, Карен Хачанов, все ему перевели и смеялись потом. Они все это еще перевели на английский, поэтому да, это летало в общественности очень долго, – сказала Кудерметова в интервью «Татар-информ».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Татар-информ»
