Музетти о расставании Алькараса и Ферреро: «Не знаю, навредит ли это Карлосу. Синнеру было нелегко после ухода от Пьятти, но потом его карьера пошла в гору»

Музетти считает уход Ферреро потерей для Алькараса.

Восьмая ракетка мира Лоренцо Музетти высказался о прекращении сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

«Это стало полной неожиданностью. Я правда не ожидал, что это произойдет – особенно в межсезонье. Думаю, этот разрыв – потеря и для того, и для другого.

Не знаю, навредит ли это Карлосу. Помню, как Яннику [Синнеру] было нелегко после ухода от Пьятти [в 2021 году], но потом его карьера пошла в гору. А Алькарас, по сути, не начинает с нуля: он продолжает работать с Самуэлем Лопесом, который его уже знает», – сказал Музетти.

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

