Соболенко снялась в фотосессии для Tatler Asia

Белоруска Арина Соболенко снялась в фотосессии для журнала Tatler Asia.

«Чтобы стать первой ракеткой мира, мне пришлось жертвовать временем, которое я могла бы провести с семьей. Но даже несмотря на эти жертвы, я чувствую, что оно того стоило, потому что я воплощаю свою большую мечту.

В прошлом сезоне были моменты, когда все шло наперекосяк, я теряла уверенность, уставала, но продолжала бороться. Победа [на US Open ] после всего этого сделала этот титул особенно эмоциональным. Я будто доказала себе, что могу оставаться сильной, даже когда сезон складывается непросто», – сказала Соболенко в интервью Tatler.

