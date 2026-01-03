Соболенко снялась в фотосессии для Tatler Asia
Белоруска Арина Соболенко снялась в фотосессии для журнала Tatler Asia.
«Чтобы стать первой ракеткой мира, мне пришлось жертвовать временем, которое я могла бы провести с семьей. Но даже несмотря на эти жертвы, я чувствую, что оно того стоило, потому что я воплощаю свою большую мечту.
В прошлом сезоне были моменты, когда все шло наперекосяк, я теряла уверенность, уставала, но продолжала бороться. Победа [на US Open] после всего этого сделала этот титул особенно эмоциональным. Я будто доказала себе, что могу оставаться сильной, даже когда сезон складывается непросто», – сказала Соболенко в интервью Tatler.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Tatler Asia
