Фото
0

Соболенко снялась в фотосессии для Tatler Asia

Арина Соболенко появилась на обложке Tatler Asia.

Белоруска Арина Соболенко снялась в фотосессии для журнала Tatler Asia.

«Чтобы стать первой ракеткой мира, мне пришлось жертвовать временем, которое я могла бы провести с семьей. Но даже несмотря на эти жертвы, я чувствую, что оно того стоило, потому что я воплощаю свою большую мечту.

В прошлом сезоне были моменты, когда все шло наперекосяк, я теряла уверенность, уставала, но продолжала бороться. Победа [на US Open] после всего этого сделала этот титул особенно эмоциональным. Я будто доказала себе, что могу оставаться сильной, даже когда сезон складывается непросто», – сказала Соболенко в интервью Tatler.

Чем, кроме тенниса, зарабатывает Арина Соболенко?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Tatler Asia
светская хроника
logoWTA
logoАрина Соболенко
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболенко подарила Кириосу российские сладости
27 декабря 2025, 14:00Фото
Соболенко о мыслях во время разгрома соперниц: «Начинаю думать, что я закажу на ужин»
10 декабря 2025, 15:30
Соболенко сходила на ток-шоу Джимми Фэллона
10 декабря 2025, 13:37
Главные новости
Брисбен (WTA). 1-й круг. Павлюченкова сыграет с Кырстей, Потапова – с Касаткиной, Кенин – с Рузе
4 минуты назад
United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Италия сыграет со Швейцарией, Канада – с Китаем, Великобритания – с Японией, США победили Аргентину
17 минут назад
United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Германия – Нидерланды: Зверев сыграет с Грикспором, Лис – с Ламенс
27 минут назад
Медведев о Синнере и Алькарасе: «На дистанции сезона к ним почти невозможно подобраться, но в одном конкретном матче их можно обыграть»
45 минут назад
Рыбакина о борьбе за титул «Большого шлема»: «Знаю, что способна проводить хорошие матчи, но все упирается в стабильность»
сегодня, 19:35
Фриц о травме колена: «Почти все межсезонье посвятил реабилитации тендинита, но такие проблемы решаются не за недели, а за месяцы»
сегодня, 18:34
Вероника Кудерметова: «Полина ни с кем не советовалась по поводу смены спортивного гражданства. Не одобряю ее выбор»
сегодня, 17:47
Кудерметова о разговоре с Весниной про внимание со стороны Руне: «Было так стыдно перед Хольгером. Хотелось подойти и извиниться»
сегодня, 17:36
Музетти о расставании Алькараса и Ферреро: «Не знаю, навредит ли это Карлосу. Синнеру было нелегко после ухода от Пьятти, но потом его карьера пошла в гору»
сегодня, 16:54
Кириос о том, что Руседски не стал бы давать ему wild card на Australian Open: «Грега ловили на допинге. Я бы особо не прислушивался к советам такого человека»
сегодня, 15:44
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото