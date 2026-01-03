Кириос о том, что Руседски не стал бы давать ему wild card на Australian Open: «Грега ловили на допинге. Я бы особо не прислушивался к советам такого человека»

Кириос ответил на слова Руседски о его физическом состоянии.

Ник Кириос отреагировал на слова Грега Руседски о том, что он не дал бы ему wild card на Australian Open -2026.

В конце декабря британец сказал в подкасте Off-Court: «Ему нужно показать большой результат и выиграть в Брисбене – или хотя бы пройти далеко, до четвертьфинала или полуфинала. Он как будто бы не в лучшей форме. И нужно подумать обо всех молодых австралийцах, дать им возможность выступить.

С другой стороны, он звезда. Он собирает стадионы, и это плюс, но я считаю, что в Австралии ему надо будет показать хороший уровень. Исходя из выступления [в «Битве полов»] и его физических кондиций, я бы не стал этого делать. Он просто недостаточно готов, чтобы сыграть в пятисетовом формате».

«Насколько я знаю, Грега по ходу карьеры ловили на допинге, поэтому я бы особо не прислушивался к советам такого человека. Потом скажете мне, когда он в последний раз собирал аншлаг на своем матче», – сказал Кириос на пресс-конференции в Брисбене.

В январе 2004-го Руседски действительно сдавал положительный тест на нандролон. В марте его оправдали после независимого медицинского исследования.

Теннисисты рассказывают, откуда в них допинг