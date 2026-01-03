6

Баес в матче с Фрицем прервал серию из 15 поражений от топ-10

Баес впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-10.

Себастьян Баес на групповом этапе United Cup обыграл шестую ракетку мира Тэйлора Фрица – 4:6, 7:5, 6:4.

Аргентинец впервые с июля 2022-го обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из 15 поражений от соперников такого уровня.

Теперь его баланс против игроков десятки составляет 2:18. 

Баес выиграл второй матч подряд на United Cup-2026. До этого турнира он проиграл 8 из 9 последних матчей. 

Аргентинец не выигрывал два матча подряд с апреля 2025-го. Кроме того, до матча с Фрицем он проиграл все 20 матчей соперникам из топ-20 на харде.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoТэйлор Фриц
logoСебастьян Баес
logoUnited Cup
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Соболенко снялась в фотосессии для Tatler Asia
6 минут назадФото
Кириос о том, что Руседски не стал бы давать ему wild card на Australian Open: «Грега ловили на допинге. Я бы особо не прислушивался к советам такого человека»
38 минут назад
United Cup. Групповой этап. 2-й тур. США обыграли Аргентину
42 минуты назадLive
Хачанов ушел от Nike к Wilson (Джессика Шиффер)
сегодня, 14:54
Стефанос Циципас: «У каждого игрока есть та единственная натяжка струн, которая в свое время испортила ему жизнь»
сегодня, 14:19
United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Австралия обыграла Норвегию, Швейцария – Францию, Бельгия уступила Китаю
сегодня, 13:45
Радукану о том, чем довольна по итогам 2025-го: «Прежде всего – стабильностью. Я стала чаще удерживать нужный уровень, и это уже приносит плоды»
сегодня, 12:18
Брисбен (WTA). Пары. Самсонова и Чжан Шуай сыграют с Соболенко и Бадосой, Андреева и Александрова – Хаоцзин Чжань и Синью Цзян
сегодня, 11:41
Руне о восстановлении после операции на ахилле: «Рецидивов до сих пор не было, и надеюсь, что их удастся избежать»
сегодня, 11:18
Вавринка после победы над Риндеркнешем почти за 3,5 часа: «Прекрасно начинать сезон именно так»
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото