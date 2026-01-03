Баес в матче с Фрицем прервал серию из 15 поражений от топ-10

Баес впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-10.

Себастьян Баес на групповом этапе United Cup обыграл шестую ракетку мира Тэйлора Фрица – 4:6, 7:5, 6:4.

Аргентинец впервые с июля 2022-го обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из 15 поражений от соперников такого уровня.

Теперь его баланс против игроков десятки составляет 2:18.

Баес выиграл второй матч подряд на United Cup-2026. До этого турнира он проиграл 8 из 9 последних матчей.

Аргентинец не выигрывал два матча подряд с апреля 2025-го. Кроме того, до матча с Фрицем он проиграл все 20 матчей соперникам из топ-20 на харде.