Стефанос Циципас: «У каждого игрока есть та единственная натяжка струн, которая в свое время испортила ему жизнь»
36-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился одной из самых раздражающих вещей в теннисе.
«У каждого игрока есть та единственная натяжка струн, которая в свое время испортила ему жизнь», – твитнул Циципас.
Теннисисты безумно чувствительны: ощущают разницу в составе резины мячей, а Федерер понимает, когда корт недостаточно мыли
Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
