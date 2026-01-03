Радукану о том, чем довольна по итогам 2025-го: «Прежде всего – стабильностью. Я стала чаще удерживать нужный уровень, и это уже приносит плоды»

Радукану поделилась настроем перед стартом на United Cup.

Британка Эмма Радукану поделилась настроем на 2026 год. Чемпионка US Open-2021 начнет сезон на командном United Cup.

– Эмма, вы завершили сезон-2025 в топ-30 и сейчас занимаете 29-е место. Как планируете развить этот прогресс и перенести импульс на новый год?

– Для меня все сводится к тому, чтобы было больше удачных дней. Я провела немало качественных тренировок, и даже если не каждая из них идеальна, главное – быть стабильной. Именно это больше всего помогло мне в прошлом сезоне. Хочу продолжать в том же духе и получать удовольствие от тенниса и от самого процесса – сейчас это действительно так.

– В начале сезона вас ждут матчи с Наоми Осакой и Марией Саккари – бывшими теннисистками топ-10. Что думаете о таком старте?

– Это будут очень сложные матчи. Я играла с обеими в прошлом году, и каждая встреча была тяжелой. К тому же Наоми здорово играла в концовке сезона. Ожидаю серьезного сопротивления. Моя задача – выложиться полностью и сыграть на максимуме.

– Чем вы особенно довольны по итогам прошлого года?

– Прежде всего – той самой стабильностью. Я стала чаще удерживать нужный уровень, и это уже приносит плоды. Физически я тоже прибавила: стала выносливее, смогла проводить больше матчей и турниров. Это дает дополнительные возможности набирать очки и использовать удачные отрезки, когда получается пройти три-четыре-пять матчей подряд.

Кроме того, изменился мой подход к игре. Я стала спокойнее на корте, но при этом снова начала получать больше удовольствия от тенниса. Для меня это большой шаг вперед.

– Если говорить о 2026 году, как превратить хорошие дни в отличные, а выходы в четвертый круг – в четвертьфиналы и полуфиналы?

– Очень легко загадывать наперед и думать о результатах, но время летит быстро, когда ты сосредоточен на своих тренировках и на том, что можешь контролировать. Сейчас вокруг меня правильные люди, и это сильно упрощает процесс: дни проходят легко и с удовольствием, но при этом мы проделываем большой объем качественной работы.

Поэтому моя главная цель на 2026 год – сохранять стабильность, – сказала Радукану на пресс-конференции.

