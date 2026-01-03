  • Спортс
5

Брисбен (WTA). Пары. Самсонова и Чжан Шуай сыграют с Соболенко и Бадосой, Андреева и Александрова – Хаоцзин Чжань и Синью Цзян

Стала известна сетка турнира в Брисбене, где сыграют Андреева и Александрова.

Опубликована сетка парного турнира WTA 500 в Брисбене, который пройдет на следующей неделе.

Мирра Андреева и Екатерина Александрова сыграют с Хаоцзин Чжань и Синью Цзян.

Людмила Самсонова и Чжан Шуай начнут выступление матчем с Ариной Соболенко и Паулой Бадосой.

Ирина Хромачева и Александра Панова (4) встретятся с Линдой Носковой и Кларой Таусон.

Полностью сетка здесь.

