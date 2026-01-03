Брисбен (WTA). Пары. Самсонова и Чжан Шуай сыграют с Соболенко и Бадосой, Андреева и Александрова – Хаоцзин Чжань и Синью Цзян
Стала известна сетка турнира в Брисбене, где сыграют Андреева и Александрова.
Опубликована сетка парного турнира WTA 500 в Брисбене, который пройдет на следующей неделе.
Мирра Андреева и Екатерина Александрова сыграют с Хаоцзин Чжань и Синью Цзян.
Людмила Самсонова и Чжан Шуай начнут выступление матчем с Ариной Соболенко и Паулой Бадосой.
Ирина Хромачева и Александра Панова (4) встретятся с Линдой Носковой и Кларой Таусон.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
