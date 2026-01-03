  • Спортс
2

Руне о восстановлении после операции на ахилле: «Рецидивов до сих пор не было, и надеюсь, что их удастся избежать»

Руне рассказал, как восстанавливается после разрыва ахилла.

15-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал, как восстанавливается после травмы. Датчанин порвал ахилл 18 октября во время матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме.

«Чувствую себя хорошо. С момента операции прошло почти десять недель, и я уже почти нормально хожу.

Много работаю над укреплением ахиллова сухожилия – делаю силовые упражнения, направленные на стабилизацию и ускорение восстановления. Я действовал терпеливо. Рецидивов до сих пор не было, и надеюсь, что их удастся избежать. Мы очень грамотно выстроили график: распорядок дня, тренировочный процесс, контроль нагрузок и восстановление. Было сделано все, чтобы я вернулся в оптимальные сроки.

Я оставался активным с самого начала: уже на следующий день после операции пошел в тренажерный зал. Я выходил на корт прежде всего ради удовольствия – я люблю играть в теннис, – но это также было полезно для плеча. Если не выходить на корт два-три месяца, при возвращении появляется сильная скованность, что может спровоцировать дополнительные проблемы, в том числе боли в плече.

Поэтому я старался играть один-два раза в неделю, чтобы поддерживать плечо и руку в рабочем состоянии. Заодно уделял внимание отдельным техническим элементам, но главным было сохранить игровые ощущения, активность плеча и ритм в руке», – сказал Руне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
