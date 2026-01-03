Вавринка после победы над Риндеркнешем почти за 3,5 часа: «Прекрасно начинать сезон именно так»

40-летний Вавринка впервые с октября-2024 обыграл соперника из топ-30.

Стэн Вавринка поделился эмоциями от победы над Артуром Риндеркнешем на групповом этапе United Cup – 5:7, 7:6(5), 7:6(5). Матч продолжался 3 часа 18 минут.

«Прекрасно начинать сезон именно так. Я впервые играю в Перте. Сегодня была отличная поддержка, и проводить такой тяжелый матч в подобных условиях – особые ощущения.

Мы играли больше трех часов. Это, конечно, непросто, но я очень доволен тем, как боролся, уровнем игры и тем, что помог сборной Швейцарии повести 2:0 [в матче с Францией]», – сказал Вавринка после матча.

В декабре 40-летний швейцарец объявил , что сезон-2026 станет последним в его карьере.

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру