Гонконг (ATP). Рублев, Хачанов, Бублик и Музетти начнут со второго круга, Чилич на старте сыграет с Маннарино
Состоялась жеребьевка турнира в Гонконге, где сыграют Рублев и Хачанов.
Стала известна сетка турнира ATP 250 в Гонконге, который пройдет на следующей неделе.
Лоренцо Музетти (1), Александр Бублик (2), Андрей Рублев (3) и Карен Хачанов (4) начнут со второго круга.
Действующий чемпион Александр Мюллер (7) в первом раунде сыграет с Миомиром Кецмановичем.
Марин Чилич встретится с Адрианом Маннарино
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
