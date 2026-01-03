Швентек о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Название лишь отсылает к матчу Билли Джин Кинг 1973 года – и на этом сходства заканчиваются»

  • Спортс
Швентек раскритиковала «Битву полов» между Соболенко и Кириосом.

Вторая ракетка мира Ига Швентек высказалась о выставочном матче в Дубае, в котором Ник Кириос обыграл Арину Соболенко 6:3, 6:3.

Эта встреча стала ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс (американка тогда победила 6:4, 6:3, 6:3).

– Ига, вы смотрели матч Кириоса и Соболенко и какие впечатления он у вас оставил?

– Нет, я его не смотрела – подобные форматы мне не особенно интересны. Безусловно, он привлек много внимания и был скорее развлекательным событием, но я бы не сказала, что он затрагивал какие-то социальные изменения или важные темы.

Название лишь отсылает к матчу Билли Джин Кинг 1973 года – и на этом сходства заканчиваются. Женский теннис сегодня существует сам по себе: у нас множество выдающихся спортсменок и сильных историй, и нам не нужно сравнивать себя с мужским туром. Это совершенно иной контекст.

Честно говоря, не должно быть никакого соперничества. Напротив, такие турниры, как United Cup, нас объединяют – болельщики мужского и женского тенниса с одинаковым интересом следят за матчами. Особенно ценно видеть, как одиночники, которые обычно не играют вместе, получают возможность выступать в миксте. Именно такие форматы, на мой взгляд, делают наш спорт разнообразнее и интереснее.

Сам матч я не смотрела – знаю о нем лишь в общих чертах. Но, без сомнений, это было зрелищное и развлекательное шоу с участием двух ярких игроков, – сказала Швентек на пресс-конференции United Cup.

«Битва полов» Соболенко и Кириоса – неуважение к истории тенниса и женскому спорту

Соболенко проиграла Кириосу в «Битве полов» – что это вообще было?

