Брэди снялась c Australian Open. Финалистка-2021 не играет с октября 2023-го из-за травмы колена

Брэди не сыграет на Australian Open-2026.

Экс-13-я ракетка мира Дженнифер Брэди пропустит Australian Open . Она должна была сыграть в квалификации по защищенному рейтингу.

30-летняя Брэди из-за травмы не играла в туре с октября 2023-го. В феврале 2024-го американка перенесла операцию на колене.

На прошлой неделе она объявила, что вернется в тур в Австралии.