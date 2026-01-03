Брэди снялась c Australian Open. Финалистка-2021 не играет с октября 2023-го из-за травмы колена
Брэди не сыграет на Australian Open-2026.
Экс-13-я ракетка мира Дженнифер Брэди пропустит Australian Open. Она должна была сыграть в квалификации по защищенному рейтингу.
30-летняя Брэди из-за травмы не играла в туре с октября 2023-го. В феврале 2024-го американка перенесла операцию на колене.
На прошлой неделе она объявила, что вернется в тур в Австралии.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
