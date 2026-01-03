40-летний Вавринка обыграл соперника из топ-30 впервые с октября 2024-го

Вавринка более чем за 3 часа обыграл Риндеркнеша на United Cup.

40-летний Стэн Вавринка за 3 часа 18 минут обыграл №29 Артура Риндеркнеша на групповом этапе United Cup – 5:7, 7:5(5), 7:6(5).

В решающем сете швейцарец, проводящий последний сезон в карьере, отыграл ранний брейк.

Вавринка победил соперника из топ-30 на уровне ATP впервые с турнира в Стокгольме 2024 года. Теперь у него есть победы на уровне основного тура в 23 разных сезонах – по этому показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем .

За счет этой победы сборная Швейцарии выиграла первый матч на групповом этапе. Ранее Белинда Бенчич победила Леолию Жанжан (6:2, 6:4).

Следующие матчи Швейцария проведет 4 января с Италией: Вавринка поборется с Флавио Коболли , Бенчич – с Жасмин Паолини .

