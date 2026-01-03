Окленд (WTA). Винус Уильямс сыграет с Линетт, Свитолина – с Грачевой, Наварро – с Джонс
45-летняя Винус Уильямс сыграет с Магдой Линетт на старте турнира в Окленде.
Стала известна сетка турнира WTA 250 в Окленде, который пройдет 5-11 января.
Элина Свитолина (1) в первом круге сыграет с Варварой Грачевой, Эмма Наварро (2) – с Франческой Джонс.
Александра Эала (4) стартует матчем с Донной Векич.
Винус Уильямс (WC) встретится с пятой сеяной Магдой Линетт, Слоун Стивенс (WC) – с Ренатой Сарасуа.
Полная сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости