Окленд (WTA). Винус Уильямс сыграет с Линетт, Свитолина – с Грачевой, Наварро – с Джонс

45-летняя Винус Уильямс сыграет с Магдой Линетт на старте турнира в Окленде.

Стала известна сетка турнира WTA 250 в Окленде, который пройдет 5-11 января.

Элина Свитолина (1) в первом круге сыграет с Варварой Грачевой, Эмма Наварро (2) – с Франческой Джонс.

Александра Эала (4) стартует матчем с Донной Векич.

Винус Уильямс (WC) встретится с пятой сеяной Магдой Линетт, Слоун Стивенс (WC) – с Ренатой Сарасуа.

Полная сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
