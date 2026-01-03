Брисбен (WTA). Касаткина сыграет с Потаповой и может выйти на Шнайдер, Мирра Андреева, Александрова, Самсонова начнут со второго круга

Состоялась жеребьевка турнира в Брисбене, где сыграют семь россиянок.

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Брисбене, который пройдет на следующей неделе.

Все сеяные – включая Мирру Андрееву (6), Екатерину Александрову (7), Людмилу Самсонову (10) и Диану Шнайдер (12) начнут со второго круга.

Дарья Касаткина в первом раунде встретится с Анастасией Потаповой, а победительница выйдет на Шнайдер.

Анастасия Павлюченкова стартует матчем против Сораны Кырсти – победительница дальше поборется с Аленой Остапенко (14).

Анна Калинская сыграет с Терезой Валентовой, Анна Блинкова – с квалифаером.

Действующая чемпионка Арина Соболенко (1) начнет выступление матчем с Кристиной Букшей или квалифаером.

