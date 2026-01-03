Брисбен (ATP). Медведев стартует встречей с Фучовичем, Кириос сыграет с Ковачевичем в первом матче за 10 месяцев

Медведев сыграет с Фучовичем на старте турнира в Брисбене.

Стала известна сетка турнира ATP 250 в Брисбене, который пройдет на следующей неделе.

Даниил Медведев (1) в первом круге сыграет с Мартоном Фучовичем . Действующий чемпион Иржи Лехечка (3) встретится с Томашем Махачем, финалист Рейлли Опелка – с Жоао Фонсекой (6).

Ник Кириос вернется в тур матчем против Александаром Ковачевичем. Австралиец не играл на уровне ATP с мартовского «Мастерса» в Майами.

