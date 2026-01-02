United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Команда США встретится с командой Аргентины

В Австралии сыграют второй тур группового этапа United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

2 января – 11 января 2026

Призовой фонд – 11 806 190 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

Второй тур

Группа А (Перт)

Команда USA ESP ARG Баланс Матчи Сеты США Испания L 0:1 0:3 1:6 Аргентина W 1:0 3:0 6:1

Испания – Аргентина

Хауме Муньяр (Испания) – Себастьян Баес (Аргентина) – 4:6, 4:6

Джессика Бусас Манейро (Испания) – Солана Сьерра (Аргентина) – 4:6, 7:5, 0:6

Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес (Испания) – Мария Лурдес Карле / Гидо Андреоцци (Аргентина) – 6:7(2), 2:6

США – Аргентина

Тэйлор Фриц (США) – Себастьян Баес (Аргентина)

Коко Гауфф (США) – Солана Сьерра (Аргентина)

Коко Гауфф / Тэйлор Фриц (США) – Мария Лурдес Карле / Гидо Андреоцци (Аргентина)