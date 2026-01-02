0

United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Команда США встретится с командой Аргентины

В Австралии сыграют второй тур группового этапа United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

2 января – 11 января 2026

Призовой фонд – 11 806 190 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

Второй тур

Группа А (Перт)

Команда USA ESP ARG Баланс Матчи Сеты
США            
Испания      L 0:1  0:3 1:6
Аргентина     1:0  3:0   6:1 

Испания – Аргентина 

Хауме Муньяр (Испания) – Себастьян Баес (Аргентина) – 4:6, 4:6

Джессика Бусас Манейро (Испания) – Солана Сьерра (Аргентина) – 4:6, 7:5, 0:6

Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес (Испания) – Мария Лурдес Карле / Гидо Андреоцци (Аргентина) – 6:7(2), 2:6

США – Аргентина

Тэйлор Фриц (США) – Себастьян Баес (Аргентина)

Коко Гауфф (США) – Солана Сьерра (Аргентина)

Коко Гауфф / Тэйлор Фриц (США) – Мария Лурдес Карле / Гидо Андреоцци (Аргентина)

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoWTA
logoUnited Cup
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Франция встретится со Швейцарией, Австралия – с Норвегией, Бельгия – с Китаем
сегодня, 20:46
Фис о травме спины: «После турнира в Риме врач сказал: «У тебя стрессовый перелом. Ты хочешь сыграть на «Ролан Гаррос?» Я решил, что да»
сегодня, 20:10
Фис снялся с Australian Open – 21-летний француз не играет 5 месяцев из-за травмы спины
сегодня, 18:59
Осака после поражения от Саккари на United Cup: «Трудно сказать, что мне все равно, потому что мне не все равно»
сегодня, 17:42
Стефанос Циципас: «Цель на 2026-й – выдерживать пятисетовые матчи»
сегодня, 16:47
Циципас после победы Греции в 1-м туре United Cup: «Мы стараемся изо всех сил – как спартанцы»
сегодня, 15:33
Бенчич о влиянии материнства: «Теперь я воспринимаю теннис как работу и не думаю о нем целыми днями»
сегодня, 14:25
Рууд женился
сегодня, 13:42
Циципас провел и выиграл первый матч в туре с сентября
сегодня, 12:59
Циципас провел бойцовскую разминку перед матчем на United Cup
сегодня, 11:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото