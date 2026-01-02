United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Команда США встретится с командой Аргентины
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.
United Cup
Сидней, Перт, Австралия
2 января – 11 января 2026
Призовой фонд – 11 806 190 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
Второй тур
Группа А (Перт)
|Команда
|USA
|ESP
|ARG
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|Испания
|L
|0:1
|0:3
|1:6
|Аргентина
|W
|1:0
|3:0
|6:1
Испания – Аргентина
Хауме Муньяр (Испания) – Себастьян Баес (Аргентина) – 4:6, 4:6
Джессика Бусас Манейро (Испания) – Солана Сьерра (Аргентина) – 4:6, 7:5, 0:6
Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес (Испания) – Мария Лурдес Карле / Гидо Андреоцци (Аргентина) – 6:7(2), 2:6
США – Аргентина
Тэйлор Фриц (США) – Себастьян Баес (Аргентина)
Коко Гауфф (США) – Солана Сьерра (Аргентина)
Коко Гауфф / Тэйлор Фриц (США) – Мария Лурдес Карле / Гидо Андреоцци (Аргентина)