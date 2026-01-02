  • Спортс
  • Фис о травме спины: «После турнира в Риме врач сказал: «У тебя стрессовый перелом. Ты хочешь сыграть на «Ролан Гаррос?» Я решил, что да»
0

Фис рассказал, почему пропустит Australian Open.

21-летний Артур Фис рассказал о стрессовом переломе в поясничном отделе, из-за которого он не играет с августа. Француз выпустил первое видео на своем канале, назвав его «Правильное решение».

Ранее стало известно, что 39-я ракетка мира пропустит Australian Open.

«Впервые я почувствовал боль в матче со Зверевым в Майами (Фис выиграл со счетом 3:6, 6:3 6:4 – Спортс’‘). Я сказал, что у меня очень болит спина. В Риме, снова в матче против Зверева, я чувствовал себя очень нехорошо (француз уступил 6:7(3), 1:6 – Спортс’‘). Хуже всего было собирать чемоданы – я не мог этого сделать.

А потом врач прямо сказал: «У тебя стрессовый перелом. Ты хочешь сыграть на «Ролан Гаррос?» Это был главный вопрос. И я решил сыграть. Я подумал: «Это же «Ролан Гаррос», поэтому...» И я играл, пока не захотел остановиться. Врач сказал, что хуже уже не станет. У нас был уговор. Он сказал: «Если ты принимаешь обезболивающее, то мы прекращаем».

Я начал чувствовать боль с первого сета первого матча против [Николаса] Харри. По ходу встречи с [Хауме] Муньяром она была ужасной. Просто ужасной. Болело так сильно, что это было просто невыносимо, поэтому я выпил обезболивающее. Когда я это делал, я понимал, что не сыграю следующий сет. Но я его выиграл, поэтому я прошел дальше со скорбью и мужеством (со следующего матча с Андреем Рублевым Фис снялся – Спортс’‘).

Я не ожидал, что перерыв будет таким долгим. Эта травма была для меня знакомой. Последний раз, когда я с ней сталкивался, перерыв длился месяца два, а через, наверное, два с половиной я уже вернулся к турнирам.

Я думал, что я буду готов к американской части сезона или хотя бы к азиатской, но в итоге не смог сыграть даже в Токио или Шанхае».

Отец Фиса Жан-Филипп сообщил, что после «Ролан Гаррос» снимок МРТ показал, что травма ухудшилась. Спустя четыре недели врач одобрил возвращение к тренировкам на корте, а затем разрешил сыграть на «Мастерсе» в Торонто. В одиночке француз дошел до третьего круга (проиграл Иржи Лехечке), а в паре – до четвертьфинала, с которого он снялся.

«После «Ролан Гаррос» я вернулся домой в Дубай. Мы занимались физической подготовкой, очень много работали с физиотерапевтом. Несмотря на это, боль не уходила. Я не сказал об этом, потому что думал, что это нормально. В конце концов, мне все равно нужно играть в теннис, так что я не прекратил тренировки на корте.

Я никогда не переживал насчет этого слишком сильно. Травмы – часть жизни профессионально спортсмена. Это займет столько времени, сколько занимает, и это не так серьезно. Мне 21 год, впереди еще 10-15 лет карьеры. Это не гонка.

Последнее МРТ, которое я сделал в декабре, показало наилучший результат за последние полгода. Вернуться рано очень просто, но чтобы вернуться сильным, нужно больше времени. Вместе с командой мы решили пропустить австралийскую серию турниров. Моя спина никогда не была настолько здоровой, как сейчас, я хорошо себя чувствую, мы упорно работаем. Но сейчас возвращаться слишком рано. Я хочу сделать это, когда буду готов на 100%».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал ArthurFilsTennis
