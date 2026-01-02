0

Фис снялся с Australian Open – 21-летний француз не играет 5 месяцев из-за травмы спины

39-я ракетка мира Артур Фис пропустит все турниры австралийской серии, включая Australian Open. Француз сообщил об этом в первом видео на своем ютуб-канале, которое называется «Правильное решение».

Напомним, 21-летний Фис не играет с августа прошлого года из-за стрессового перелома в поясничном отделе позвоночника.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал ArthurFilsTennis
