Фис снялся с Australian Open – 21-летний француз не играет 5 месяцев из-за травмы спины
39-я ракетка мира Артур Фис пропустит все турниры австралийской серии, включая Australian Open. Француз сообщил об этом в первом видео на своем ютуб-канале, которое называется «Правильное решение».
Напомним, 21-летний Фис не играет с августа прошлого года из-за стрессового перелома в поясничном отделе позвоночника.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал ArthurFilsTennis
