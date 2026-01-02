Осака после поражения от Саккари на United Cup: «Трудно сказать, что мне все равно, потому что мне не все равно»

Осака прокомментировала поражение от Саккари на United Cup.

Наоми Осака поделилась мыслями после поражения от Марии Саккари на старте United Cup. Японка проиграла первый матч в сезоне со счетом 4:6, 2:6.

– Мне кажется, я точно могла бы быть агрессивнее на приеме. В конце матча я так и сделала, но мне стоит научиться не бояться ошибок и просто идти на риск с самого начала. И постараться не быть такой предсказуемой – это я поняла еще на US Open. Я боюсь ошибиться, но пытаюсь преодолеть это внутреннее ограничение.

– Насколько вы придаете значение результату? Или для вас важнее то, как вы себя чувствуете на корте?

– Честно говоря, трудно сказать, что мне все равно, потому что мне не все равно. У меня были некоторые проблемы со здоровьем, поэтому я просто рада, что я сейчас здесь. Ничего серьезного, но да.

В целом уровнем игры я довольна, так что все в порядке.

– Вы немного кашляли на корте. Как вы себя чувствуете физически?

– Я не выкладываюсь настолько, насколько хотела бы, и это немного неприятно. Я провела отличное межсезонье и думала, что здесь у меня все будет хорошо. А потом я сильно заболела. Я уже почти поправилась, но я все еще не в лучшей форме. У меня был кашель, насморк и все эти неприятные симптомы. Надеюсь, к Australian Open я поправлюсь.

– Как давно вы заболели?

– Довольно давно, поэтому я удивлена, что до сих пор не поправилась. Думаю, я заразилась от дочери (улыбается). Это было где-то перед Рождеством.

– У вас были некоторые проблемы с подбросом при подаче. Вы просто переживали, потому что это был первый матч в сезоне?

– Да, я точно не стала бы винить в этом болезнь. Я очень нервничала, поэтому у меня немного дрожали руки. Так происходит, если это первый матч в году или если у меня был долгий перерыв, – сказала Осака на пресс-конференции.