Стефанос Циципас: «Цель на 2026-й – выдерживать пятисетовые матчи»

Циципас: цель на 2026-й – выдерживать пятисетовые матчи.

Стефанос Циципас поделился самочувствием после двух матчей на United Cup.

Грек провел и выиграл одиночный матч на уровне тура впервые с сентября – он обыграл Синтаро Мотидзуки (6:3, 6:4). В паре с Марией Саккари они также победили Ясутаку Учияму и Нао Хибино (6:2, 6:3).

– Как чувствует себя спина после двух матчей подряд?

– У меня нет никаких жалоб. Меня ничего не беспокоит.

Я рад тому, как я завершил микст, потому что под конец начал ощущать ритм игры. А вот первый гейм был отвратительным с моей стороны. Я чувствовал, что я абсолютно бесполезен. Но как только я понял, как нужно играть, в какие углы я хочу бить, как только я начал играть с большей ясностью и не форсировать решения и мощные удары, то я почувствовал, что игра стала глубже и начала наносить соперникам больше урона.

– Настоящее испытание будет утром, когда вы проснетесь?

– Я много работал над тем, чтобы избежать подобных моментов и больше никогда с ними не сталкиваться. Я жду, что завтра все будет хорошо. И тогда это будет значить, что мы, вероятно, движемся в верном направлении. Не только я с упражнениями, которые я делаю, но и врач.

Я доверяю врачу, который со мной работает. Его считают одним из лучших (Циципас работает с Гансом-Вильгельмом Мюллером-Вольфартом – Спортс’‘). Я очень благодарен, что он нашел возможность помочь мне, потому что ситуация была довольно срочной. У меня многое было на кону, и я должен был решить эти вопросы.

В норме все должно быть в порядке. Это цель на 2026-й. Вообще цель на этот год – выдерживать пятисетовые матчи. Надеюсь, я буду играть их не слишком часто, но задача в том, чтобы я мог оставаться на корте до конца и возвращаться после этого свежим и с огнем внутри. Точно так же, как это делают остальные.

Последнее время это вызывало сложности. Я просто надеюсь, что снова вернусь к той рутине, к которой я привык за много лет, – поделился грек на пресс-конференции на United Cup.

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
