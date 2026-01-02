  • Спортс
1

Циципас после победы Греции в 1-м туре United Cup: «Мы стараемся изо всех сил – как спартанцы»

Циципас сравнил команду Греции на United Cup со спартанцами.

Стефанос Циципас и Мария Саккари дали интервью на корте после победы над Ясутакой Учиямой и Нао Хибино со счетом 6:2, 6:3 в первом туре United Cup.

Ранее Саккари обыграла Наоми Осаку (6:4, 6:2), Циципас – Синтаро Мотидзуки (6:3, 6:4).

Саккари: Он так облегчает мне жизнь, когда мы играем вместе (улыбается). Я чувствую, что я ничего не делаю на корте (Циципас смеется) Он большой парень, который перекрывает большую часть корта. Так что моя жизнь и правда становится проще.

У нас отличная химия, мы играем вместе с 2019-го.

Циципас: Но здесь, на этом корте, первый раз.

Саккари: Да, здесь впервые. Мы с нетерпением ждем возможности снова здесь хорошо сыграть. Мы наслаждаемся нашим командным духом и временем, проведенным вместе. Не могу сказать ничего плохого о нашем партнерстве и команде (улыбается).

Циципас: Мы гордимся страной и готовы сражаться за нее на корте. Мне кажется, с этим мы справляемся лучше всего. Не знаю, были ли наши удары лучшими, но мы стараемся изо всех сил – как спартанцы. И Мария тоже спартанец (улыбается).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
