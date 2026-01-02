Бенчич о влиянии материнства: «Теперь я воспринимаю теннис как работу и не думаю о нем целыми днями»

Бенчич поделилась тем, как повлияло рождение дочери на ее отношение к теннису.

11-я ракетка мира Белинда Бенчич рассказала, как на нее повлияло материнство. Швейцарка родила в апреле 2024-го и вернулась в тур в ноябре того же года.

– Вчера Наоми рассказала, что видела вас с дочерью на корте, когда проходила мимо, и это заставило ее задуматься о материнстве. Она говорила, что материнство изменило ее мышление и то, как она играет в теннис. А что чувствовали вы?

– В первую очередь это меняет тебя как человека, а уже потом – как игрока. Я не могу сказать, что это было ожидаемо. Обычно ты просто хочешь создать семью и не знаешь, что после этого будет на корте. Очевидно, что в этом году для нас все сложилось очень хорошо.

Думаю, это просто меняет отношение к теннису. Он больше составляет всю мою жизнь, а занимает только ее часть. Сейчас я гораздо лучше умею разделять вещи. Теперь я воспринимаю теннис скорее как работу и не думаю о нем целыми днями, как это было раньше, – поделилась Бенчич на пресс-конференции на United Cup.