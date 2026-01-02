0

Циципас провел и выиграл первый матч в туре с сентября

Стефанос Циципас победил 99-ю ракетку мира Синтаро Мотидзуки со счетом 6:3, 6:4 в стартовом матче на United Cup.

Циципас сыграл на уровне тура впервые с сентябрьского Кубка Дэвиса, где он победил Тиаго Зайбота Вилджа.

За счет этой победы команда Греции выиграла первый тур группового этапа со счетом 2:0. Ранее Мария Саккари победила Наоми Осаку (6:4, 6:2).

Следующие матчи Греция проведет 5 января с Великобританией: Циципас поборется с Билли Харрисом, Саккари – с Эммой Радукану.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
