Эшли Барти: «Я точно не скучаю по жизни на чемоданах. Сейчас для меня на первом месте семья»

Барти завершила карьеру в 2022-м после победы на Australian Open , где она взяла третий «Большой шлем». Сейчас австралийка воспитывает двоих детей – сына Джейдена и дочь Джордан.

«Я точно не скучаю по жизни на чемоданах. Я всегда была человеком домашним и по-настоящему люблю находиться дома. Мне нравится проводить время с детьми, сестрами, племянницами и племянником. Я абсолютно счастлива, живя спокойной, простой и счастливой жизнью.

Сейчас для меня на первом месте семья. Я хочу наслаждаться временем с детьми, видеть, как они растут, развиваются, учатся новому.

Я искренне люблю свою жизнь. Люблю своих детей, люблю наблюдать за тем, как они пробуют новое, и с нетерпением жду возможности провести с ними ближайшие годы», – сказала Барти.

