Гауфф о том, чьи матчи ей нравится смотреть: «Синнера, Алькараса и Медведева – никогда не знаешь, что он будет делать на корте»
Третья ракетка мира Коко Гауфф поделилась тем, что ей нравится смотреть матчи Даниила Медведева.
– Насколько далеко вы заглядываете в свою сетку? Можете ли вы перед крупным турниром даже включать, например, матчи Соболенко или других топ-игроков?
– Я смотрю только на свой предстоящий матч. Я всегда говорю: сначала нужно выиграть этот матч, а уже потом думать о том, что будет дальше.
Теннис – такой вид спорта, где одна неделя может поменять весь сезон. Игрок может играть вот так одну неделю, а на следующей показать просо невероятный результат. Поэтому я предпочитаю заглядывать максимум на один матч вперед.
А теннис я вообще смотрю всегда. Я люблю смотреть теннис. Я смотрю его как болельщица – необязательно всегда оценивать ситуацию.
– Чьи матчи вы сейчас больше всего любите включать?
– Очень интересно смотреть, как играют Янник [Синнер] и Карлос [Алькарас]. Мне нравится смотреть матчи Даниила [Медеведева] – просто потому что никогда не знаешь, что он будет делать на корте, – поделилась Гауфф на пресс-конференции United Cup.