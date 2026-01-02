  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф о том, чьи матчи ей нравится смотреть: «Синнера, Алькараса и Медведева – никогда не знаешь, что он будет делать на корте»
2

Гауфф о том, чьи матчи ей нравится смотреть: «Синнера, Алькараса и Медведева – никогда не знаешь, что он будет делать на корте»

Гауфф рассказала, что ей нравится смотреть на игру Медведева.

Третья ракетка мира Коко Гауфф поделилась тем, что ей нравится смотреть матчи Даниила Медведева.

– Насколько далеко вы заглядываете в свою сетку? Можете ли вы перед крупным турниром даже включать, например, матчи Соболенко или других топ-игроков?

– Я смотрю только на свой предстоящий матч. Я всегда говорю: сначала нужно выиграть этот матч, а уже потом думать о том, что будет дальше.

Теннис – такой вид спорта, где одна неделя может поменять весь сезон. Игрок может играть вот так одну неделю, а на следующей показать просо невероятный результат. Поэтому я предпочитаю заглядывать максимум на один матч вперед.

А теннис я вообще смотрю всегда. Я люблю смотреть теннис. Я смотрю его как болельщица – необязательно всегда оценивать ситуацию.

– Чьи матчи вы сейчас больше всего любите включать?

– Очень интересно смотреть, как играют Янник [Синнер] и Карлос [Алькарас]. Мне нравится смотреть матчи Даниила [Медеведева] – просто потому что никогда не знаешь, что он будет делать на корте, – поделилась Гауфф на пресс-конференции United Cup.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoUnited Cup
logoКарлос Алькарас
logoКоко Гауфф
logoЯнник Синнер
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Испания проиграла Аргентине, Греция встретится с Японией
сегодня, 06:54
45-летняя Винус получила wild card на Australian Open
сегодня, 06:21
Наоми Осака: «Сейчас моя главная роль – быть мамой, а не теннисисткой»
вчера, 19:52
Калинская потренировалась с Хон в Брисбене
вчера, 19:12Фото
Алькарас получил награду ATP «Идеальная подача года»
вчера, 17:49
Стэн Вавринка: «Надеюсь, смогу вернуться в топ-100 и завершить карьеру с достойным рейтингом»
вчера, 17:22
Соболенко о реванше с Кириосом: «Мы обязательно сыграем снова, но придумаем другой формат»
вчера, 16:04
Жена Медведева показала новогоднее семейное фото
вчера, 15:08Фото
Циципас об отношениях с отцом: «У меня нет претензий. Он общается со мной гораздо лучше, чем раньше»
вчера, 14:07
Циципас о травме спины: «Я предпочту завершить карьеру, если не смогу получать удовольствие от тенниса без боли»
вчера, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото