– Насколько далеко вы заглядываете в свою сетку? Можете ли вы перед крупным турниром даже включать, например, матчи Соболенко или других топ-игроков?

– Я смотрю только на свой предстоящий матч. Я всегда говорю: сначала нужно выиграть этот матч, а уже потом думать о том, что будет дальше.

Теннис – такой вид спорта, где одна неделя может поменять весь сезон. Игрок может играть вот так одну неделю, а на следующей показать просо невероятный результат. Поэтому я предпочитаю заглядывать максимум на один матч вперед.

А теннис я вообще смотрю всегда. Я люблю смотреть теннис. Я смотрю его как болельщица – необязательно всегда оценивать ситуацию.

– Чьи матчи вы сейчас больше всего любите включать?

– Очень интересно смотреть, как играют Янник [Синнер] и Карлос [Алькарас]. Мне нравится смотреть матчи Даниила [Медеведева] – просто потому что никогда не знаешь, что он будет делать на корте, – поделилась Гауфф на пресс-конференции United Cup.