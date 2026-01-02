Вавринка о том, что завершит карьеру в 2026-м: «Иногда на турнирах будет непросто из-за эмоций, но я очень доволен решением и спокойно его воспринимаю»

Вавринка: я доволен решением завершить карьеру в 2026-м.

Стэн Вавринка поделился мыслями о завершении карьеры. Ранее 40-летний швейцарец объявил, что завершит карьеру в этом году.

– Я провел в туре больше 20 лет, так что я буду чувствовать себя по-особенному, когда последний раз сыграю там, где играл так много раз.

Но в то же время это целый год, и это очень много. Впереди еще много тенниса и, надеюсь, хороших результатов. Я благодарен за возможность сыграть на этих турнирах еще один раз, последний, и увидеть болельщиков по всему миру. Я очень рад открывать для себя и новые города, такие как Перт.

Всегда приятно получать так много сообщений и поддержки. Я испытываю страсть к этому спорту с детства. Мне действительно нравится быть в туре. Мне нравится путешествовать. И одна из причин, по которой я продолжал карьеру так долго в том – я мог играть перед таким количеством людей по всему миру.

– Этот сезон, очевидно, будет сентиментальным и эмоциональным, но при этом вы наверняка хотите выжать из своей карьеры как можно больше побед. Как вы будете это сочетать?

– Так же, как и всегда: я стараюсь работать на пределе. Быть спортсменом – значит всегда делать максимум возможного, расширять собственные границы и пытаться достичь наивысшего уровня, на который ты способен.

Конечно, иногда на турнирах будет непросто из-за эмоций. Я знаю себя, я понимаю, как буду себя чувствовать, потому что я очень люблю этот вид спорта. Но при это я очень доволен решением и спокойно его воспринимаю.

Я рад, что у меня есть возможность и в 40 лет продолжать играть на таком уровне. Хочется верить, что в этом году мне удастся добиться хороших результатов.

– Вы надеетесь, что организм выдержит этот год?

– Да, это самая сложная часть, когда становишься старше. Риск травм с каждым годом только растет, особенно после 35 лет. За последние несколько лет у меня было достаточно травм.

Я чувствую себя хорошо, и одной из целей было закончить карьеру, продолжая играть, а не уйти после 20 лет из-за травмы. Это одна из причин, почему я решил, что этот год будет последним. Я хочу закончить на хорошей ноте. Надеюсь, так и будет.

– Вы отлично играли и в 30 лет, и сейчас в 40 лет. В чем секрет? Есть какой-то эликсир или особый метод, который помог вам поддерживать уровень?

– В спорте нет такого секрета, к сожалению. Если бы был, то им пользовались бы все.

Это совокупность вещей. В том числе это любовь к спорту. С самого начала карьеры я всегда старался делать правильные вещи. Я всегда думал о долгосрочной перспективе, иногда жертвовал турнирами, чтобы в молодости себя не перегружать.

У меня тоже были серьезные травмы, особенно после 35 лет – я пропустил в сумме два-три года. Так что было нелегко, но жертвы и самодисциплина – самые важные вещи, если хочешь играть так долго, – поделился Вавринка на пресс-конференции United Cup.