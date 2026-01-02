0

45-летняя Винус получила wild card на Australian Open

Винус Уильямс сыграет на Australian Open-2026 по wild card. Она примет участие в этом турнире впервые с 2021-го.

Американке 45 лет, она дважды выходила в финал Australian Open (2003, 2017).

Также Винус получила приглашение в основную сетку турнира в Хобарте, который пройдет с 12 по 17 января. Ранее она также стала обладательницей wild card на турнир в Окленде (5-11 января).

Основная сетка Australian Open начнется 18 января.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Australian Open
