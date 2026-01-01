  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Испания сыграет с Аргентиной, Греция встретится с Японией
0

United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Испания сыграет с Аргентиной, Греция встретится с Японией

В Австралии пройдет групповой этап United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

2 января – 11 января 2026

Призовой фонд – 11 806 190 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

Первый тур

Группа А (Перт)

Команда USA ESP ARG Баланс Матчи Сеты
США            
Испания            
Аргентина            

Испания – Аргентина

Хауме Муньяр (Испания) – Себастьян Баес (Аргентина)

Джессика Бусас Манейро (Испания) – Солана Сьерра (Аргентина)

Джессика Бусас Манейро / Хауме Муньяр (Испания) – Мария Лурдес Карле / Гидо Андреоцци (Аргентина)

Группа B (Сидней)

Команда CAN BEL CN Баланс Матчи Сеты
Канада            
Бельгия            
Китай            

Бельгия – Китай

Элиза Мертенс (Бельгия) – Чжу Линь (Китай)

Зизу Бергс (Бельгия) – Чжичжэнь Чжан (Китай)

Группа C (Перт)

Команда  ITA FRA CH Баланс Матчи Сеты
Италия            
Франция            
Швейцария            

Франция – Швейцария

Леолия Жанжан (Франция) – Белинда Бенчич (Швейцария)

Артур Риндеркнеш (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария)

Группа D (Сидней)

Команда  AUS CZA NOR Баланс Матчи Сеты
Австралия            
Чехия            
Норвегия            

Австралия – Норвегия

Майя Джойнт (Австралия) – Мален Хельго (Норвегия)

Алекс де Минаур (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия)

Группа E (Перт)

Команда GRB GRE JPN Баланс Матчи Сеты
Великобритания            
Греция            
Япония            

Греция – Япония

Мария Саккари (Греция) – Наоми Осака (Япония)

Стефанос Циципас (Греция) – Синтаро Мотидзуки (Япония)

Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Наоми Осака / Синтаро Мотидзуки (Япония) 

Группа F (Сидней)

Команда DE POL NLD Баланс Матчи Сеты
Германия            
Польша            
Нидерланды            

Германия – Польша

Александр Зверев (Германия) – Хуберт Хуркач (Польша)

Ева Лис (Германия) – Ига Швентек (Польша)

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
