United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Испания сыграет с Аргентиной, Греция встретится с Японией
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.
United Cup
Сидней, Перт, Австралия
2 января – 11 января 2026
Призовой фонд – 11 806 190 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
Первый тур
Группа А (Перт)
|Команда
|USA
|ESP
|ARG
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|Испания
|Аргентина
Испания – Аргентина
Хауме Муньяр (Испания) – Себастьян Баес (Аргентина)
Джессика Бусас Манейро (Испания) – Солана Сьерра (Аргентина)
Джессика Бусас Манейро / Хауме Муньяр (Испания) – Мария Лурдес Карле / Гидо Андреоцци (Аргентина)
Группа B (Сидней)
|Команда
|CAN
|BEL
|CN
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Канада
|Бельгия
|Китай
Бельгия – Китай
Элиза Мертенс (Бельгия) – Чжу Линь (Китай)
Зизу Бергс (Бельгия) – Чжичжэнь Чжан (Китай)
Группа C (Перт)
|Команда
|ITA
|FRA
|CH
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|Франция
|Швейцария
Франция – Швейцария
Леолия Жанжан (Франция) – Белинда Бенчич (Швейцария)
Артур Риндеркнеш (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария)
Группа D (Сидней)
|Команда
|AUS
|CZA
|NOR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Австралия
|Чехия
|Норвегия
Австралия – Норвегия
Майя Джойнт (Австралия) – Мален Хельго (Норвегия)
Алекс де Минаур (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия)
Группа E (Перт)
|Команда
|GRB
|GRE
|JPN
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Великобритания
|Греция
|Япония
Греция – Япония
Мария Саккари (Греция) – Наоми Осака (Япония)
Стефанос Циципас (Греция) – Синтаро Мотидзуки (Япония)
Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Наоми Осака / Синтаро Мотидзуки (Япония)
Группа F (Сидней)
|Команда
|DE
|POL
|NLD
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Германия
|Польша
|Нидерланды
Германия – Польша
Александр Зверев (Германия) – Хуберт Хуркач (Польша)
Ева Лис (Германия) – Ига Швентек (Польша)