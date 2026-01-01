Калинская потренировалась с Хон в Брисбене

Анна Калинская и Присцилла Хон вместе потренировались в Брисбене.

33-я ракетка мира Анна Калинская и 98-я ракетка мира Присцилла Хон вместе потренировались перед турниром в Брисбене, который стартует 4 января

«Начинаем 2026-й с лучшей энергией✨🚀», – написала россиянка в соцсети.

