Калинская потренировалась с Хон в Брисбене
Анна Калинская и Присцилла Хон вместе потренировались в Брисбене.
33-я ракетка мира Анна Калинская и 98-я ракетка мира Присцилла Хон вместе потренировались перед турниром в Брисбене, который стартует 4 января
«Начинаем 2026-й с лучшей энергией✨🚀», – написала россиянка в соцсети.
«Не хочу быть только «красивой теннисисткой». 6 историй от Анны Калинской
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Калинской
