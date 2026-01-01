Фото
0

Калинская потренировалась с Хон в Брисбене

Анна Калинская и Присцилла Хон вместе потренировались в Брисбене.

33-я ракетка мира Анна Калинская и 98-я ракетка мира Присцилла Хон вместе потренировались перед турниром в Брисбене, который стартует 4 января

«Начинаем 2026-й с лучшей энергией✨🚀», – написала россиянка в соцсети.

«Не хочу быть только «красивой теннисисткой». 6 историй от Анны Калинской

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Калинской
фото
logoАнна Калинская
logoWTA
logoПрисцилла Хон
logoBrisbane International
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Наоми Осака: «Сейчас моя главная роль – быть мамой, а не теннисисткой»
24 минуты назад
Алькарас получил награду ATP «Идеальная подача года»
сегодня, 17:49
Стэн Вавринка: «Надеюсь, смогу вернуться в топ-100 и завершить карьеру с достойным рейтингом»
сегодня, 17:22
Соболенко о реванше с Кириосом: «Мы обязательно сыграем снова, но придумаем другой формат»
сегодня, 16:04
Жена Медведева показала новогоднее семейное фото
сегодня, 15:08Фото
Циципас об отношениях с отцом: «У меня нет претензий. Он общается со мной гораздо лучше, чем раньше»
сегодня, 14:07
Циципас о травме спины: «Я предпочту завершить карьеру, если не смогу получать удовольствие от тенниса без боли»
сегодня, 13:37
Джокович поздравил болельщиков с Новым годом на 14 языках
сегодня, 12:16Видео
Паула Бадоса: «Я провела лучшую предсезонку в карьере»
сегодня, 11:13
Стефанос Циципас: «Одни годы учат всему. Другие лишь проверяют, усвоил ли ты материал»
сегодня, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото