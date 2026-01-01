Алькарас получил награду ATP «Идеальная подача года»
Алькарас победил в номинации ATP «Идеальная подача года».
Первая ракетка мира Карлос Алькарас стал обладателем награды ATP «Идеальная подача года». Ее вручают за эффектный отрезок или эпизод по ходу сезона, связанный с подачей. Победителя в этой номинации выбирают болельщики.
Испанца отметили за серию из трех эйсов подряд в первом сете полуфинала «Мастерса» в Цинциннати против Александра Зверева.
В голосовании Алькарас опередил Янника Синнера, отыгравшего 14 из 15 брейк-пойнтов на итоговом турнире, и Тэйлора Фрица, не проигравшего ни одного из 43 геймов на своей подаче на турнире в Штутгарте.
