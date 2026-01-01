Стэн Вавринка: «Надеюсь, смогу вернуться в топ-100 и завершить карьеру с достойным рейтингом»

Стэн Вавринка: надеюсь, смогу вернуться в топ-100 в этом сезоне.

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка рассказал о целях на новый сезон.

Ранее 40-летний швейцарец объявил , что завершит карьеру в 2026 году.

«Конечно, я по-прежнему испытываю страсть к игре и к спорту, который люблю. То, что дал мне теннис, эмоции от игры в разных странах, возвращение сюда при поддержке множества болельщиков – по этому я, безусловно, буду скучать.

В последние месяцы у меня было время решить, будет ли этот год последним, и для меня все достаточно ясно. Я доволен своим решением и внутренне спокоен.

Я все еще хочу показывать хороший теннис, у меня по-прежнему есть цели. Надеюсь, смогу вернуться в топ-100 (сейчас Вавринка занимает 157-ю строчку – Спортс’’) и завершить карьеру с достойным рейтингом. Я хочу отыграть весь год, поучаствовать в крупных, самых важных турнирах. Посмотрим, каким будет мой рейтинг в ближайшие месяцы».

Вавринка начнет сезон на United Cup, который стартует 2 января. 3 января он встретится с Артуром Риндеркнешем , 4 января – с Флавио Коболли .

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру