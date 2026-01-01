Соболенко о реванше с Кириосом: «Мы обязательно сыграем снова, но придумаем другой формат»

Арина Соболенко: мы обязательно сыграем с Кириосом снова – мне нужен реванш.

Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что проведет реванш против Ника Кириоса .

На прошлой неделе она уступила австралийцу в выставочном матче в Дубае со счетом 3:6, 3:6.

«Я определенно сделала бы это снова. Мне нравятся реванши, и я не люблю оставлять все как есть. Думаю, что для следующего матча мы придумаем другой формат, потому что перед игрой я не осознавала, что мне тоже нужно подстраиваться, и это оказалось для меня немного сложно. Я бы оставила полный корт с его стороны, но сохранила бы за собой право на две подачи. Это немного уравняло бы наш уровень.

Как я всегда говорю: ты не проигрываешь – ты учишься. И я многому научилась в этой игре. Теперь я лучше знаю Ника – и как теннисиста, и как человека, так что кажется, я уже понимаю, как против него действовать. Мы обязательно сыграем снова – мне нужен реванш».

Соболенко проиграла Кириосу в «Битве полов» – что это вообще было?

«Битва полов» Соболенко и Кириоса – неуважение к истории тенниса и женскому спорту