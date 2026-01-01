Жена Медведева показала новогоднее семейное фото
Жена Медведева опубликовала новогоднее семейное фото.
Жена Даниила Медведева Дарья поделилась семейной фотографией с празднования Нового года.
Алисе, старшей дочери Медведевых, в октябре исполнилось три года, а младшей Виктории 6 января будет год.
У Медведева теперь двое детей!
«Был страх, что я уже не тот». Медведев рассказал про сезон-катастрофу
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Медведевой
