Циципас об отношениях с отцом: «У меня нет претензий. Он общается со мной гораздо лучше, чем раньше»

Стефанос Циципас: у нас отцом все идет хорошо, у меня нет претензий.

36-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал об отношениях с отцом.

В августе 2024-го Циципас объявил о прекращении сотрудничества с отцом. Позже игрок объяснил, что из-за совместной работы им было «трудно выстраивать обычные отношения отца и сына». Однако в июле 2025-го Циципас вернул его в команду после расставания с Гораном Иванишевичем .

«Пока все идет хорошо, у меня нет претензий. Он общается со мной гораздо лучше, чем раньше. Работать с членами семьи непросто, поэтому я пригласил в команду еще одного человека, чтобы помочь нам в отношениях.

Главное – оставаться честными и верными самим себе. Проблемы, которые у нас возникали, были связаны с нашими сильными характерами и потребностью выражать мнение. Сейчас мы лучше справляемся с ситуацией, были недопонимания, и я признаю свои ошибки – мелочи, которых мне не следовало делать», – сказал Циципас на пресс-конференции.

