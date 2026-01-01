Циципас о травме спины: «Я предпочту завершить карьеру, если не смогу получать удовольствие от тенниса без боли»

Стефанос Циципас: после US Open-2025 я два дня не мог ходить.

36-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своем физическом состоянии и будущем в теннисе.

Грек досрочно завершил сезон-2025 из-за травмы спины. После US Open он сыграл только на Кубке Дэвиса и выставочном турнире «Шлем шести королей».

«На последних трех-четырех турнирах прошлого сезона я едва держался на ногах, поэтому было необходимо найти решение – что-то, что действительно поможет восстановиться. Я предпринял все возможные шаги и посетил одного из самых престижных спортивных врачей. Поэтому я рад, что завершил предсезонку без боли и дискомфорта. Я лишь надеюсь, что удастся сохранить это на протяжении всего года.

Последние шесть-восемь месяцев я думал только о том, смогу ли я доиграть матч и, если выиграю, буду ли готов к следующему. После поражения на US Open я сильно испугался, потому что два дня не мог ходить. После такого начинаешь задумываться о своем будущем в теннисе. Видеть себя в плохом физическом и психологическом состоянии так долго – это заставляет многое переосмыслить. Бывали моменты, когда я спрашивал себя: «Зачем я это делаю? Зачем испытываю столько боли?»

Я предпочту завершить карьеру, если не смогу получать от тенниса удовольствие без боли. Я хочу быть счастливым. Думаю, если не смогу соревноваться, придется уйти, но моей мечтой было бы продолжать выступать еще десять лет. Теннис дал мне все, было бы очень тяжело от него отказаться», – сказал Циципас на пресс-конференции.

