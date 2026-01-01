Джокович поздравил болельщиков с Новым годом на 14 языках

Новак Джокович опубликовал видео с поздравлением с Новым годом на 14 языках.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович поздравил болельщиков с Новым годом, выложив видео в соцсети.

В ролике серб произносит поздравление на 14 языках – греческом, хинди, английском, немецком, французском, итальянском, португальском, испанском, русском, украинском, чешском, венгерском, турецком и сербском.

На прошлой неделе Джокович опубликовал видео, в котором поздравляет с Рождеством на пяти языках.

«Где бы вы ни были, желаю вам эпичного 2026 года 🚀», – написал Джокович в соцсети.

