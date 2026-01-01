Джокович поздравил болельщиков с Новым годом на 14 языках
Новак Джокович опубликовал видео с поздравлением с Новым годом на 14 языках.
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович поздравил болельщиков с Новым годом, выложив видео в соцсети.
В ролике серб произносит поздравление на 14 языках – греческом, хинди, английском, немецком, французском, итальянском, португальском, испанском, русском, украинском, чешском, венгерском, турецком и сербском.
На прошлой неделе Джокович опубликовал видео, в котором поздравляет с Рождеством на пяти языках.
«Где бы вы ни были, желаю вам эпичного 2026 года 🚀», – написал Джокович в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Джоковича
