Паула Бадоса: «Я провела лучшую предсезонку в карьере»

Паула Бадоса: чувствую себя еще сильнее и увереннее перед сезоном-2026.

25-я ракетка мира Паула Бадоса рассказала о проблемах со здоровьем и подготовке к новому сезону.

В прошлом году испанка дошла до полуфинала Australian Open , а затем пропустила больше половины сезона из-за травм правого бедра и подвздошно-поясничной мышцы.

– С каждым успехом приходят и неудачи. Как ты справляешься с поражениями?

– К сожалению, мой путь не всегда был легким. Я пережила множество травм и сложных моментов. Я научилась видеть неудачу как часть процесса роста. Из каждой я извлекала урок. Неудачи учат многому, если ты готов прислушиваться. Сейчас я умею проживать разочарование, но не застреваю в нем: анализирую, учусь и иду дальше.

– Ты вышла в полуфинал Australian Open-2025, что стало важным этапом твоего возвращения. Как этот опыт повлиял на уверенность перед сезоном-2026?

– Australian Open-2025 был для меня особенным турниром. После тяжелого предсезонного периода он подтвердил, что вся проделанная работа приносит результат. Это придало мне уверенности именно тогда, когда она была особенно нужна.

Перед сезоном-2026 я чувствую себя еще сильнее и увереннее. Я провела лучшую предсезонку в карьере. Она длилась дольше обычного, но мне нужны были эти дополнительные недели, чтобы восстановить тело после травм, которые я получила в 2025-м.

– В прошлом сезоне ты столкнулась с тяжелой травмой спины. Что помогало тебе сохранять мотивацию во время восстановления, и как ты подходишь к новому сезону физически и психологически?

– Травма была одним из самых сложных моментов в моей карьере. Меня поддерживала любовь к теннису и желание вернуться еще сильнее. Я много работала над терпением и самосознанием. В этом году мой подход заключается в том, чтобы прислушиваться к своему телу и сохранять стабильность.

Что нужно знать о Пауле Бадосе?